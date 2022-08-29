В РФ призвали увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя. Об этом пишет RT.



С такой инициативой выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец. Она отправила соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Необходимость принять такое решение Волынец объяснила тем, что большинство российских семей сталкиваются с денежными трудностями в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что сейчас закон обязывает выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка. Как отметила эксперт, от граждан регулярно поступают обращения с просьбой увеличить выплату.

"Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трех лет", – говорится в ее обращении.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования.

Так, мера касается женщин, которые проходят военную службу по контракту, а также сотрудников на службе в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, таможенных органов, Росгвардии, противопожарной службы.

