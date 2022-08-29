В РФ призвали увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя. Об этом пишет RT.
С такой инициативой выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец. Она отправила соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Необходимость принять такое решение Волынец объяснила тем, что большинство российских семей сталкиваются с денежными трудностями в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.
Уполномоченный по правам ребенка отметила, что сейчас закон обязывает выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка. Как отметила эксперт, от граждан регулярно поступают обращения с просьбой увеличить выплату.
"Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трех лет", – говорится в ее обращении.
Ранее Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования.
Так, мера касается женщин, которые проходят военную службу по контракту, а также сотрудников на службе в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, таможенных органов, Росгвардии, противопожарной службы.
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