Путин поручил увеличить размер пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих

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Владимир Путин поручил до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Так, мера коснется женщин, которые проходят военную службу по контракту, а также сотрудников на службе в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, таможенных органов, Росгвардии, противопожарной службы.

"Правительству Российской Федерации обеспечить увеличение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим <...> до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования", – говорится в сообщении.

Ранее Путин поручил продлить действие компенсаций по ипотеке для многодетных семей. Речь идет о мерах поддержки семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 450 тысяч рублей. Это касается семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года.

