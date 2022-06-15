Путин поручил предоставить компенсации для многодетных семей за обучение в колледжах

16:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин дал поручение до 1 августа решить вопрос с предоставлением компенсаций многодетным за платное обучение в колледжах.
"Проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе", – говорится в заявлении.
Кроме того, глава РФ поручил исключить нехватку доступных вакантных мест для трудоустройства участников соцконтракта в регионах проживания, позволяющего их семьям выйти из ситуации бедности.
Путин также дал поручение до 1 сентября провести информационную кампанию, в том числе размещение соцрекламы, направленной на распространение традиционных семейных ценностей и создание многодетной семьи.
Кабмину РФ было поручено заняться схемой софинансирования российскими регионами допкомпенсации покупающим путевки в детские лагеря. Так, согласно поручению президента, в данном случае должно возвращаться до половины стоимости оплаченного отдыха для детей из многодетных семей.
Ранее проект "Лето моей карьеры" пригласил молодежь познакомиться с актуальными профессиями. Ребята будут учиться в одной из 20 профильных школ, их будут сопровождать 100 наставников. Школьники смогут попробовать себя в профессиях психолога, финансиста, менеджера по продажам, копирайтера, предпринимателя и других.
Проект "Лето моей карьеры" стартует 1 июля и продлится до 22 июля. Подростки от 14 до 17 лет уже могут подать заявки для участия в проекте.
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