Собянин учредил ежегодные выплаты участникам образовательных программ детских технопарков

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин подписал постановление об учреждении ежегодных выплат участникам образовательных программ детских технопарков – призерам международных и всероссийских чемпионатов, а также подготовившим их наставникам.
На эти цели из городского бюджета выделили 35 миллионов рублей. Победителям и призерам международных чемпионатов старше 14 лет выплатят по 500 и 400 тысяч рублей соответственно. Победители и призеры всероссийских чемпионатов старше 14 лет получат по 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Наставники победителей и призеров чемпионатов получат по 200 и 100 тысяч рублей соответственно.
Отмечается, что поощрение призеров международных и всероссийских чемпионатов и конкурсов станет еще одной мерой по развитию системы выявления и поддержки одаренных детей в городе.
В 2021–2022 учебном году победителями и призерами международных и всероссийских чемпионатов и первенств по направлениям национальной технологической инициативы стали 256 участников детских технопарков и ресурсного центра профнавигации и развития компетенций.
98 человек из них стали победителями и призерами национального чемпионата по робототехнике Russia Robotics Championship, 5 человек победили в международном чемпионате по радиоуправляемым автомобилям на водородном топливном элементе Horizon Hydrogen Grand Prix 2021. 4 человека стали призерами международного конкурса проектов по нейротехнологиям и искусственному интеллекту Neurotech Cup, 63 человека победили в федеральной программе по технологическому предпринимательству "Технолидеры будущего".
Ранее Сергей Собянин подписал постановление об автоматическом продлении статусов промкомплексов и технопарков для получения ими налоговых льгот.
Обладатели данных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней зарплаты, объем выручки, инвестиций и других).
Автоматическое продление статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки.
Собянин расширил программу поддержки инноваторов и изобретателей
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