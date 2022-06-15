Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

10:24

Собянин учредил ежегодные выплаты участникам образовательных программ детских технопарков

образованиедетимэр Москвыгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал постановление об учреждении ежегодных выплат участникам образовательных программ детских технопарков – призерам международных и всероссийских чемпионатов, а также подготовившим их наставникам.

На эти цели из городского бюджета выделили 35 миллионов рублей. Победителям и призерам международных чемпионатов старше 14 лет выплатят по 500 и 400 тысяч рублей соответственно. Победители и призеры всероссийских чемпионатов старше 14 лет получат по 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Наставники победителей и призеров чемпионатов получат по 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что поощрение призеров международных и всероссийских чемпионатов и конкурсов станет еще одной мерой по развитию системы выявления и поддержки одаренных детей в городе.

В 2021–2022 учебном году победителями и призерами международных и всероссийских чемпионатов и первенств по направлениям национальной технологической инициативы стали 256 участников детских технопарков и ресурсного центра профнавигации и развития компетенций.

98 человек из них стали победителями и призерами национального чемпионата по робототехнике Russia Robotics Championship, 5 человек победили в международном чемпионате по радиоуправляемым автомобилям на водородном топливном элементе Horizon Hydrogen Grand Prix 2021. 4 человека стали призерами международного конкурса проектов по нейротехнологиям и искусственному интеллекту Neurotech Cup, 63 человека победили в федеральной программе по технологическому предпринимательству "Технолидеры будущего".

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об автоматическом продлении статусов промкомплексов и технопарков для получения ими налоговых льгот.

Обладатели данных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней зарплаты, объем выручки, инвестиций и других).

Автоматическое продление статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки.

Собянин расширил программу поддержки инноваторов и изобретателей

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать