ГД приняла закон о предоставлении жилья с учетом детей, родившихся после гибели военных

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума приняла в третьем чтении закон о предоставлении жилья с учетом детей, которые родились после гибели военных.
Согласно документу, отцовство такого ребенка устанавливается, если он появился на свет в течение 300 дней с момента смерти военнослужащего, а его отец и мать женаты.
Законом также предусматривается схема осуществления жилищных прав детей военных, родившихся после их гибели, в случае, когда члены семьи были сняты с учета нуждающихся в жилье после получения ими жилья либо субсидии, а новорожденный при этом не учитывался.
Также из законопроекта следует, что вводится норма об увеличении максимального размера пособия по уходу за ребенком для матерей, которые находятся на контрактной службе. В соответствии с новым законом выплаты будут рассчитываться так же, как и для женщин, подлежащих обязательному социальному страхованию.
Ранее Владимир Путин подписал закон, который расширяет категорию военнослужащих, имеющих право на получение жилья вне очереди. В перечень вошли герои России, а также отслужившие по контракту больше 10 лет и уволенные по состоянию здоровья.
Согласно закону, в правах на получение жилья по избранному месту жительства с другими военнослужащими уравниваются военные, заключившие контракт о прохождении службы до 1 января 1998 года.
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