Путин расширил категорию военных, имеющих право получить жилье вне очереди

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон, который расширяет категорию военнослужащих, имеющих право на получение жилья вне очереди. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
В перечень вошли Герои России, а также отслужившие по контракту больше 10 лет и уволенные по состоянию здоровья.
Кроме того, в число военных, имеющих право на получение жилья вне очереди, вошли те, кто проходит службу по контракту на воинских должностях, для которых предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины, признанных ограниченно годными и подлежащих увольнению.
Согласно закону, в правах на получение жилья по избранному месту жительства с другими военнослужащими уравниваются военные, заключившие контракт о прохождении службы до 1 января 1998 года.
26 марта Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции по защите ЛНР и ДНР ветеранами. Соответствующий документ разработали представители фракции "Единая Россия". Ранее его одобрили в Госдуме и Совете Федерации.
Проект предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты. Речь идет о дополнительных выплатах, налоговых льготах, медобслуживании вне очереди, льготном проезде на общественном транспорте и поездках в санатории. В настоящее время на такую помощь государства могут рассчитывать ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек.
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