Путин призвал продлить до 2030 года действие нацпроекта "Жилье и городская среда"

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Действие нацпроекта "Жилье и городская среда" необходимо продлить до 2030 года, заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Он напомнил, что строительные компании в период пандемии "ударно" поработали, построив более 92 миллионов квадратных метров жилья. В новые дома въехали более четырех миллионов семей.

Президент подчеркнул, что строительный комплекс России имеет огромный потенциал, и нужно реализовывать его в полной мере без бюрократии. Он поручил правительству финансово поддержать регионы в строительстве жилья, которое будет сдаваться внаем с возможностью последующего выкупа.

"Чтобы решить проблему жилья в России, нужны миллиарды квадратных метров, надо сломать устоявшиеся стереотипы и вкладывать в реальные активы, как стройка", – цитирует главу государства ТАСС.

Он добавил, что далеко не все могут купить квартиру или дом, поэтому регионам при поддержке кабмина нужно активизировать строительство жилья, сдаваемого внаем. При этом нужно предусмотреть возможность его последующего приобретения с помощью льготной ипотеки или в рассрочку, подчеркнул президент.

Он потребовал провести эту работу как можно быстрее – уже в текущем году. Также он призвал правительство сделать максимально комфортной процедуру предоставления земельных участков под арендное жилье и предусмотреть механизм эффективного рыночного финансирования этих проектов.

В марте Владимир Путин поручил правительству России довести до конца все начатые объекты в сфере строительства. Помимо прочего, президент потребовал не допускать появления новых обманутых дольщиков.

Ранее стало известно, что правительство РФ в пилотном режиме запустило программу льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных жилых домов. Максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%.

При этом размер займа не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных регионов.

