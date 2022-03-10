Путин поручил довести до конца всю начатую стройку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил правительству России довести до конца все начатые объекты в сфере строительства. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина РФ.

Помимо прочего, президент потребовал не допускать появления новых обманутых дольщиков.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Москве сохраняется высокий уровень интереса к инвестициям в недвижимость.

С начала 2022 года в городе выдали 82 разрешения на строительство. Речь идет о 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

До этого самый резкий скачок цен с 2014 года зафиксировали на рынке массовых новостроек в Москве.

За месяц стоимость квадратного метра в столичных новостройках комфорт- и экономкласса поднялась на 20 тысяч рублей. Кроме того, все квартиры обновили исторические максимумы по средней стоимости.