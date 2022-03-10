Путин поручил довести до конца всю начатую стройку

18:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин поручил правительству России довести до конца все начатые объекты в сфере строительства. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина РФ.
Помимо прочего, президент потребовал не допускать появления новых обманутых дольщиков.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Москве сохраняется высокий уровень интереса к инвестициям в недвижимость.
С начала 2022 года в городе выдали 82 разрешения на строительство. Речь идет о 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
До этого самый резкий скачок цен с 2014 года зафиксировали на рынке массовых новостроек в Москве.
За месяц стоимость квадратного метра в столичных новостройках комфорт- и экономкласса поднялась на 20 тысяч рублей. Кроме того, все квартиры обновили исторические максимумы по средней стоимости.
Строительная отрасль Москвы давно ведет работу по импортозамещению – Бочкарев
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