В РФ запустили льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Правительство РФ в пилотном режиме запустило программу льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных жилых домов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"Правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками", – говорится в сообщении.
Максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%. При этом размер займа не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных регионов.
В 2022 году в рамках программы планируется выдать порядка 8 тысяч кредитов. Ожидается, что это позволит многим россиянам улучшить свои жилищные условия.
Ранее сообщалось, что правительство РФ может рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Соответствующая инициатива обсуждалась на заседании рабочей группы "Строительство, урбанистика и ЖКХ" экспертного совета при кабмине. При этом отмечалось, что для этого, вероятно, потребуется пересмотреть правовой статус апартаментов.
Льготную ипотеку начнут выдавать желающим построить частный дом
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