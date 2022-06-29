Госдума приняла закон о введении единого налогового счета налогоплательщика с 2023 года

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Единый налоговый счет для оплаты всех налогов одним платежом появится в России с 1 января 2023 года. Соответствующий закон приняла Госдума.
Отмечается, что закон позволит упростить порядок уплаты налогов и других обязательных платежей, а также сделает условия их уплаты более комфортными, сократит время оформления расчетных документов и исключит наличие у налогоплательщиков одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов. При превышении внесенных на счет средств общей суммы налогов их можно будет вернуть или зачесть в счет будущей уплаты налога или исполнения решений налоговых органов, а также в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика. При этом уплативший налог за другое лицо человек не сможет требовать возврата средств.
Данный счет будет открываться в Федеральном казначействе, он будет доступен для физических и юрлиц.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, налоговые обязательства будут оплачиваться единым платежом. Для этого необходимо указать ИНН и сумму каждого налога.
Уточняется, что налог на профессиональный доход и сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов возможно будет оплатить отдельно. В документе также прописаны основания взыскания задолженности в судебном порядке с организаций и индивидуальных предпринимателей.
Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев выступил с предложением освободить молодых россиян от уплаты НДФЛ, предоставив им возможность частично оплачивать сэкономленными средствами билеты в кино, музеи и спортивные абонементы.
Он уточнил, что предлагает ввести такую меру поддержки для официально трудоустроенных россиян в возрасте от 14 до 23 лет. По его словам, эти средства можно было бы возвращать гражданам в формате кешбэка для оплаты обучения, авиа- и железнодорожных билетов, а также билетов в галереи, музеи и кинотеатры.
ГД приняла во втором чтении законопроект о едином налоговом счете для граждан
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