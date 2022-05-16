В Госдуме предложили освободить молодежь от НДФЛ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев выступил с предложением освободить молодых россиян от уплаты НДФЛ, предоставив им возможность частично оплачивать сэкономленными средствами билеты в кино, музеи и спортивные абонементы.
"НДФЛ, который молодые люди при работе отчисляют в бюджеты субъектов РФ, он бы уходил на специальный счет, которым потом молодые люди могли бы пользоваться для определенных дополнительных услуг", – сказал он в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Федеральная программа поддержки молодежи".
Киселев уточнил, что предлагает ввести такую меру поддержки для официально трудоустроенных россиян в возрасте от 14 до 23 лет. По его словам, эти средства можно было бы возвращать гражданам в формате кешбэка для оплаты обучения, авиа- и железнодорожных билетов, а также билетов в галереи, музеи и кинотеатры.
"Это уже будут направленные средства. Если мы просто добавим НДФЛ к молодежи, то она его израсходует на те средства, которые им нужны, обычно это в виде пива, семечек и немножко другого", – пояснил Киселев.
Ранее кабмин предложил освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 миллиона рублей за 2021–2022 годы. Михаил Мишустин напомнил, что эта норма была введена с 1 января прошлого года. Предполагалось, что с части дохода, полученного по депозитам, нужно заплатить налог в размере 13%. При этом не имело значения, размещены средства в одном или в разных банках.
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