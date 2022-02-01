Минфин РФ предложил ввести налоговый вычет за инвестиции в профобразование

13:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Министерство финансов РФ подготовило законопроект о введении налогового вычета для компаний, осуществляющих инвестиции в сфере среднего профессионального образования. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Из документа следует, что размер такого вычета для коммерческих организаций будет составлять не более 100% от денежных средств и стоимости имущества, которые были безвозмездно переданы образовательным учреждениям.
"Инвестиционный налоговый вычет <...> применяется по месту нахождения организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений, в части бюджета того субъекта Российской Федерации, который предоставил право на этот вычет и на территории которого находится образовательная организация, которой передано имущество", – говорится в тексте.
В настоящий момент законопроект находится в стадии антикоррупционной экспертизы и публичного обсуждения. Если инициатива будет одобрена, закон вступит в силу с первого числа очередного налогового периода.
Ранее налоговый вычет при покупке машины предложил ввести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он попросил главу Минтруда Антона Котякова оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до одного миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей.
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