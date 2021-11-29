Путин утвердил закон об освобождении многодетных семей от НДФЛ при продаже жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин подписал закон, согласно которому доходы многодетных семей, которые продали свое жилье с целью купить новое для улучшения жилищных условий, освобождаются от НДФЛ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Воспользоваться льготой смогут родители и усыновители с двумя и более несовершеннолетними детьми либо детьми до 24 лет очного отделения.

При этом есть ряд условий, в частности приобрести новое жилье необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи старой недвижимости, а кадастровая стоимость последней не должна превышать 50 миллионов рублей и быть больше стоимости покупаемого жилья.

Кроме того, претендующие на льготы семьи в момент продажи не должны иметь в собственности недвижимость, чья площадь превышает половину от площади приобретаемого.

Ранее в Совете Федерации предложили увеличить для отдельных категорий граждан, в том числе молодежи и многодетных семей, максимальный размер социального налогового вычета, который в настоящее время составляет 120 тысяч рублей. Там объяснили, что нынешние лимиты не пересматривались уже больше 6 лет, однако с учетом инфляции они уже не соответствуют уровню дохода граждан.

