Путин утвердил закон об освобождении многодетных семей от НДФЛ при продаже жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Владимир Путин подписал закон, согласно которому доходы многодетных семей, которые продали свое жилье с целью купить новое для улучшения жилищных условий, освобождаются от НДФЛ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Воспользоваться льготой смогут родители и усыновители с двумя и более несовершеннолетними детьми либо детьми до 24 лет очного отделения.
При этом есть ряд условий, в частности приобрести новое жилье необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи старой недвижимости, а кадастровая стоимость последней не должна превышать 50 миллионов рублей и быть больше стоимости покупаемого жилья.
Кроме того, претендующие на льготы семьи в момент продажи не должны иметь в собственности недвижимость, чья площадь превышает половину от площади приобретаемого.
Ранее в Совете Федерации предложили увеличить для отдельных категорий граждан, в том числе молодежи и многодетных семей, максимальный размер социального налогового вычета, который в настоящее время составляет 120 тысяч рублей. Там объяснили, что нынешние лимиты не пересматривались уже больше 6 лет, однако с учетом инфляции они уже не соответствуют уровню дохода граждан.
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