Налоговый вычет при покупке автомобиля предложили ввести в РФ

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля, сообщает RT.

Такое предложение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, где изложил, что по закону каждый гражданин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 миллионов рублей при приобретении недвижимости. Таким образом, гражданин может вернуть себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы – то есть до 260 тысяч рублей.

По его мнению, это весомый аргумент в вопросе материальной государственной поддержки граждан при покупке квартиры или дома. В то же время он напомнил, что для многодетных семей и пенсионеров налоговый вычет не предусмотрен.

В связи с этим он попросил министра оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до одного миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новый налоговый вычет появится в России с 1 января 2022 года. Речь идет о вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Нововведение поможет гражданам экономить 13% от стоимости.

Лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом, можно сэкономить максимум до 15 600 рублей.

Вычет будет доступен любому совершеннолетнему гражданину, платящему НДФЛ. Кроме того, его смогут получить родители за своего ребенка. Для этого необходимо иметь документы об оплате, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении.