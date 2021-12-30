Юрист сообщил о новом налоговом вычете для россиян с 1 января

Фото: depositphotos/Syda_Productions
Новый налоговый вычет появится в России с 1 января 2022 года. Об этом напомнил ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации “Сенатор” Юрий Захаров в интервью агентству "Прайм".
Как объяснил специалист, речь идет о вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Нововведение поможет гражданам экономить 13% от стоимости.
"Лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом, можно сэкономить максимум до 15 600 рублей”, – отметил юрист.
Вычет будет доступен любому совершеннолетнему гражданину, платящему НДФЛ. Кроме того, его смогут получить родители за своего ребенка. Для этого необходимо иметь документы об оплате, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении.
Захаров посоветовал приобретать абонементы для занятий спортом после Нового года, чтобы получить налоговый вычет. Эксперт подчеркнул, что обязательным условием является факт, что основным видом деятельности организации является физкультура и спорт.
В январе этого года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц за занятия спортом. Уточнялось, что он будет распространяться только на услуги физкультурных организаций, которые входят в составленный Минспортом перечень.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту рассказала про налоговый вычет на спорт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: