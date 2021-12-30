Юрист сообщил о новом налоговом вычете для россиян с 1 января

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Новый налоговый вычет появится в России с 1 января 2022 года. Об этом напомнил ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации “Сенатор” Юрий Захаров в интервью агентству "Прайм".

Как объяснил специалист, речь идет о вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Нововведение поможет гражданам экономить 13% от стоимости.

"Лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом, можно сэкономить максимум до 15 600 рублей”, – отметил юрист.

Вычет будет доступен любому совершеннолетнему гражданину, платящему НДФЛ. Кроме того, его смогут получить родители за своего ребенка. Для этого необходимо иметь документы об оплате, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении.

Захаров посоветовал приобретать абонементы для занятий спортом после Нового года, чтобы получить налоговый вычет. Эксперт подчеркнул, что обязательным условием является факт, что основным видом деятельности организации является физкультура и спорт.

В январе этого года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц за занятия спортом. Уточнялось, что он будет распространяться только на услуги физкультурных организаций, которые входят в составленный Минспортом перечень.