Как получить налоговый вычет на занятия фитнесом

С 2022 года россияне, оплачивающие услуги фитнеса и спорта, имеют право оформить налоговый вычет по этим расходам. Причем вернуть часть средств можно не только за себя, но и за своих детей. Рассказываем, при каких условиях удастся получить вычет, в каком размере, а также какие документы для этого потребуются.



При каких условиях полагается вычет за фитнес?

Оформить "спортивный" налоговый вычет могут совершеннолетние россияне, которые платят НДФЛ. Вместе с тем частично вернуть затраты на фитнес удастся не только за себя, но и за своих детей при условии, что им еще не исполнилось 18 лет.

Поскольку нововведение вступило в силу с 1 января 2022 года, то и вычет полагается за занятия, оплаченные не раньше этого времени. Таким образом, если человек приобрел абонемент в 2021 году, вернуть часть средств уже не получится.

Еще одно условие касается самих организаций, предоставляющих фитнес-услуги. Во-первых, физкультура и спорт должны быть их основным видом экономической деятельности. Во-вторых, эти организации должны быть включены в перечень Минспорта РФ. Его обновляют ежегодно до 1 декабря и публикуют на сайте ведомства.



Какую сумму вернут?

Россияне могут вернуть себе 13% от потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги средств. Однако следует помнить, что установлена максимальная сумма, по которой удастся получить вычет за год, – 120 тысяч рублей.

Исходя из того что человек потратил именно столько денег на занятия спортом, он сможет вернуть себе не более 15 600 рублей. Если годовые расходы на фитнес превысили 120 тысяч рублей, то "излишек" учитывать просто не станут.

Кроме того, существует еще один нюанс: "спортивный" налоговый вычет суммируется с остальными социальными вычетами. Проще говоря, если за налоговый период человек, например, оформил вычет по расходам на свое обучение или лечение, то за фитнес сможете вернуть уже меньшую сумму. Исключение из этого правила составляют вычеты на обучение детей, а также на дорогостоящее лечение, которые ни с чем не суммируются.



Какие нужны документы?

Получить налоговый вычет можно двумя способами: через работодателя или налоговую. Для обращения в налоговую инспекцию необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, а также предоставить договор на оказание спортивных услуг либо его копию и кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты. Оформить вычет за 2022 год в налоговой можно будет только начиная с 2023 года.

Оформить вычет через работодателя можно уже в 2022 году. Для этого нужно также обратиться в налоговую с заявлением и предоставить необходимые документы. В течение 30 дней ФНС рассмотрит его и в случае положительного решения направит работодателю уведомление. Таким образом, из зарплаты не будет удерживаться налог на доходы (НДФЛ) до тех пор, пока вам не выплатят всю сумму вычета.