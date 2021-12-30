В Госдуме назвали возможность получить вычет за занятия спортом хорошей мотивацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Возможность получить налоговый вычет за занятия спортом – своего рода мотивация. Такое мнение в беседе с RT высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Она подчеркнула, что государство должно мотивировать людей заниматься спортом.

"Вычет будет не такой большой, но на него можно будет купить что-то из экипировки, например", – считает депутат.

По словам Журовой, эта возможность является хорошим подспорьем.

Ранее ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Юрий Захаров напомнил, что с 1 января 2022 года россияне смогут получить вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Нововведение поможет гражданам экономить 13% от стоимости.

