Депутат Госдумы предложил расширить условия налогового вычета за фитнес

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для россиян, которые оплачивают услуги фитнеса для родителей-пенсионеров. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщает RT.
Сухарев напомнил, что работающие граждане получили право на налоговый вычет за фитнес с 1 января 2022 года. Однако, по его словам, действующая норма не предусматривает поддержку пенсионеров.
Они не могут воспользоваться льготой, так как не являются плательщиками НДФЛ. Вычет не могут получить и работающие дети таких пенсионеров. При этом, отметил Сухарев, не все неработающие пенсионеры имеют возможность оплачивать занятия в фитнес-клубе самостоятельно.
"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации в части предоставления налогоплательщику права на получение социального налогового вычета в случае, если он из собственных средств оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги для своего родителя, получающего пенсию по старости и не осуществляющего трудовую деятельность", – говорится в тексте обращения.
Ранее правительство РФ утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия спортом. В него вошли помощь в обеспечении участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Уточняется, что, если человек покупал карту в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.
Местные власти будут решать, какие спортзалы смогут получить налоговый вычет
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