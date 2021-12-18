Россиян предупредили о возможном подорожании абонементов в фитнес-клубы

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В России могут подорожать абонементы в фитнес-клубы. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева в беседе с РИА Новости.

Как заявила специалист, в 2020 году в России закрылись порядка 600 небольших клубов и маленьких фитнес-студий, что составило 20% от общего числа. При этом в текущем году о закрытии объявили еще 15–20% центров.

"Но изменилась структура: закрывались не только маленькие студии и небольшие клубы, но также и средние, и несколько крупных проектов. При этом сетевой формат продемонстрировал устойчивость и продолжает развиваться", – объяснила Киселева.

Эксперт отметила, что главными причинами закрытия фитнес-клубов стали локдаун, а также требования о QR-кодах у посетителей и вакцинация сотрудников.

По ожиданиям АОФИ, в 2022 году объемы закрытий подобных центров сохранятся на уровне нынешнего года.

"Для клиентов в 2022 году, прежде всего, изменится стоимость абонементов. Цены будут повышаться последовательно – на 3–5% в квартал, а по году – до 10%", – сообщила Киселева.

В ассоциации также добавили, что в 2019 года выручка отрасли достигла 167 миллиардов рублей, а в 2020 упала до 96,5 миллиарда. В этом году объемы выручки прогнозируются на уровне 100–110 миллиардов рублей.

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