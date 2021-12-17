В РФ может подорожать сотовая связь – СМИ

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В России прогнозируется подорожание сотовой связи. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным источников издания, цены на тарифы могут увеличиться на 6–10%. Подорожание произойдет в начале 2022 года.
"Подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов у ФАС пока нет", – подчеркивается в статье.
По словам специалистов, повышение цен является вынужденной мерой. В частности, сотовые операторы несут повышенные расходы на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.
На данный момент представители операторов отрицают планы о повышении тарифов или воздерживаются от комментариев ситуации.
Ранее Росстат сообщал, что в ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 2,4% по сравнению с октябрем.
Мобильные операторы стали увеличивать цены на фоне разгона инфляции в России, которая по итогам ноября составила 8,4% годовых. Это вдвое больше целевого показателя ЦБ по росту цен.
До этого стало известно, что крупнейшие российские мобильные операторы, в том числе "Билайн", "МегаФон", МТС и Tele2, прекратили подключать новых абонентов к безлимитному интернету.
Мобильные операторы убрали опцию безлимитного интернета для новых абонентов
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