Оператор сотовой связи увеличил количество базовых станций в Москве в 6 раз

18:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За шесть лет оператор мобильной связи Tele2 увеличил количество базовых станций в Москве в 6 раз, сообщает пресс-служба оператора, подводя итоги работы в Московском регионе с 2015 года.
"В 2015 году оператор в рекордно короткие сроки обеспечил 90% жителей Москвы и области качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом LTE, построив сетевую инфраструктуру с применением новейшего оборудования 5G Ready. Сегодня этот показатель достиг 100%. С момента ввода сети в коммерческую эксплуатацию общее количество базовых станций в столичном регионе увеличилось в 6 раз, тогда как 4G – более чем в 39 раз. При этом только за последний год количество базовых станций LTE выросло в 2 раза", – говорится в сообщении.
Кроме того, за последние шесть лет оператор обеспечил 100% жителей столичного региона качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом. По итогу третьего квартала 2021 года объемы потребляемого дата-трафика в Москве и области увеличились на 30%. При этом прирост среднесуточного трафика на абонента за тот же период составил 17%.
Общая площадь столичных объектов, где провели дополнительные работы по техническому развитию, превысила 22 миллиона квадратных метров, а их количество увеличилось до тысячи штук.
Для работы и общения связь сегодня доступна и в метро. В начале июня компания завершила масштабные технические работы по установке оборудования 5G Ready в перегонах метро, обеспечив связью пассажиров Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой, Кольцевой линий и Московского центрального кольца.
Ранее сообщалось, что оператор мобильной связи Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона. Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в соцсетях, любимой футбольной команды или просто новый веселый статус на каждый день.
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