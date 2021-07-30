Абоненты Tele2 смогут установить свое название сети на экране телефона

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Оператор мобильной связи Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона, сообщает пресс-служба компании.

Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в соцсетях, любимой футбольной команды или просто новый веселый статус на каждый день. Развлекательную фишку можно использовать в бизнес-целях. Возможность установить уникальное имя сети пригодится инстаблогерам, которые часто включают скриншоты или скринкасты в контент своего блога.

Для названия нужно использовать латинские буквы и цифры – не более 15 символов. Результаты пилотирования проекта показали, что услуга востребована у клиентов.

Самыми популярными вариантами у участников пилота стали географические названия, имена людей, названия брендов и компаний. Некоторые абоненты по-своему переименовали текущее название сети: Tele2forever, Tele25G, Tele2theBest, Tele2Boom, NewTele2, KUKUSIKI, Zuzliki и Bambaleilo.

На мировом и российском телеком-рынке мобильные операторы часто используют название сети в смартфоне в качестве маркетингового инструмента. К примеру, компании изменяли значок идентификатора сети на 5G, чтобы сделать анонс запуска услуг пятого поколения, либо они устанавливали другое название сети.

Клиентам Tele2 для подключения услуги нужно отправить USSD-запрос *709*1#. Абонент получит СМС с описанием опции, а в ответ направит свой вариант названия сети. Оно изменится автоматически.

Стоимость опции составит 50 рублей в месяц, но в первые два дня оно будет бесплатным. Изменить название сети за месяц можно неограниченное количество раз.

Ранее оператор Tele2 с помощью технологий big data проанализировал поведение болельщиков на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что за 7 матчей, которые прошли в Северной столице, болельщики скачали на стадионе "Газпром Арена" почти 6,3 Тб интернета – на 66% больше, чем во время матчей чемпионата мира в 2018 году.