В Tele2 изучили активность болельщиков на ЧЕ-2020

15:57
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Оператор Tele2 с помощью технологий big data проанализировал поведение болельщиков на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге. О результатах рассказали в пресс-службе оператора.
Выяснилось, что за 7 матчей, которые прошли в Санкт-Петербурге, болельщики скачали на стадионе "Газпром Арена" почти 6,3 Тб интернета – на 66% больше, чем во время матчей чемпионата мира в 2018 году.
По данным data scientists Tele2, на матчах ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге побывали иностранные болельщики из 80 стран, больше всего из Польши, Финляндии, Швеции, Пакистана и США. Также свои команды поддерживали болельщики из Бельгии, Словакии и Испании. На чемпионате в Питере побывали также болельщики из Кот-д’Ивуара, Эквадора, Омана, Танзании и Алжира.
Кроме того, на матчах на "Газпром Арене" побывали абоненты Tele2 из 61 региона России, больше всего из Московской, Челябинской областей, Пермского края, Воронежской и Нижегородской областей.
"Хотя максимальная заполняемость на стадионе весь чемпионат держалась на уровне 50%, интернет-трафик на 66% превысил объемы потребления во время матчей чемпионата мира в 2018 году. Тогда на петербургской "Газпром Арене" также прошли 7 матчей. Активнее всего болельщики чемпионата Европы пользовались мобильным интернетом во время поединка между Швейцарией и Испанией в 1/4 финала: футбольные фанаты скачали и передали 2 Тб", – рассказали в пресс-службе.
Помимо стадиона, болельщики поддерживали любимые футбольные команды в организованных фан-зонах. В Санкт-Петербурге главная зона публичного просмотра матчей расположилась на Конюшенной площади – с 11 июня по 11 июля абоненты Tele2 скачали там 15,5 Тб. Это в 2 раза больше, чем трафик в этой же фан-зоне во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
В столице фан-зона работала на территории спортивного комплекса "Лужники". Среди абонентов Tele2 она в основном пользовалась популярностью у российских болельщиков. Всего 3% посетителей площадки оказались иностранцами.
Ранее жители России назвали лучших игроков прошедшего чемпионата Европы по футболу. По данным исследования ВЦИОМ, лучшими игроками Евро-2020 стали Криштиану Роналду (6%), Джанлуиджи Доннарумма (5%) и Артем Дзюба (4%).
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