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Город

11:38

Четыре башни высотой до 52 этажей хотят построить в ЖК Wave на юге Москвы

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре башни высотой от 14 до 52 этажей планируют возвести в жилом комплексе Wave на юге Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Архитектурную концепцию нового проекта представили MR Group и Hutton Development. ЖК появится на улице Борисовские Пруды. Башни расположатся в семи минутах езды от метро "Борисово" и в 15 минутах ходьбы от станции МЦД-2 Москворечье.

Отмечается, что высотные корпуса ЖК Wave станут новыми архитектурными доминантами локации, привлекая внимание фасадами, облицованными стеклом и алюминием. Каждая из башен будет иметь индивидуальный характер, при этом дополняя соседние здания и создавая единый гармоничный ансамбль.

Часть территории жилого комплекса отведут под камерные жилые дома малой и средней этажности. Внутри же будет закрытая система приватных дворов.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс с фасадами, напоминающими чешую фантастического животного, построят на западе столицы. По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, одно из зданий станет доминантой района Филевский парк.

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