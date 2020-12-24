Многофункциональный комплекс с "чешуей дракона" построят на западе Москвы

12:44
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Многофункциональный комплекс с фасадами, напоминающими чешую фантастического животного, построят на западе столицы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в составе комплекса возведут два здания, одно из которых станет доминантой района Филевский парк.
Возведут здание в Багратионовском проезде, владении 5. Это будут два здания высотой 11 и 58 этажей. Оба корпуса соединит двухуровневый подземный паркинг на 284 машино-места.
"Фасады башни ассоциируются с чешуей или кристаллом. Сложная конфигурация остекления будет обеспечиваться выступающими эркерами, повернутыми под разным углом. С одной стороны они будут стеклянными, а с другой – облицованы полированным алюминием, и в зависимости от положения солнца свет будет отражаться от поверхности по-разному. Кроме того, на часть стеклопакетов будет нанесен рисунок методом шелкографии", – добавил Кузнецов.
В проекте использовали мультифункциональное стекло, которое сочетает в себе солнцезащитные и энергосберегающие свойства. Сама башня будет иметь необычный силуэт. Она будет сужаться к середине, а затем снова расширяясь. На кровле разместится смотровая площадка.
В оформлении второго здания также прослеживается мотив с "чешуей". Его отделают методом фигурной облицовки из кирпича светлого оттенка. Французские балконы будут иметь прозрачные ограждения.
На первом этажа разместятся помещения под общественную функцию. На прилегающей территории сделают детские и спортивные площадки, зоны отдыха, которые гармонично впишутся в небольшой ландшафтный парк.
Ранее сообщалось, что дом на 137 квартир по программе реновации построят на Дмитровском шоссе. В доме организуют подземный паркинг, на прилегающей к зданию территории организуют парковки и проезды.
Также строительство жилого дома на 204 квартиры в рамках программы реновации началось в Академическом районе Москвы.
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