Многофункциональный комплекс с "чешуей дракона" построят на западе Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многофункциональный комплекс с фасадами, напоминающими чешую фантастического животного, построят на западе столицы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в составе комплекса возведут два здания, одно из которых станет доминантой района Филевский парк.

Возведут здание в Багратионовском проезде, владении 5. Это будут два здания высотой 11 и 58 этажей. Оба корпуса соединит двухуровневый подземный паркинг на 284 машино-места.

"Фасады башни ассоциируются с чешуей или кристаллом. Сложная конфигурация остекления будет обеспечиваться выступающими эркерами, повернутыми под разным углом. С одной стороны они будут стеклянными, а с другой – облицованы полированным алюминием, и в зависимости от положения солнца свет будет отражаться от поверхности по-разному. Кроме того, на часть стеклопакетов будет нанесен рисунок методом шелкографии", – добавил Кузнецов.

В проекте использовали мультифункциональное стекло, которое сочетает в себе солнцезащитные и энергосберегающие свойства. Сама башня будет иметь необычный силуэт. Она будет сужаться к середине, а затем снова расширяясь. На кровле разместится смотровая площадка.

В оформлении второго здания также прослеживается мотив с "чешуей". Его отделают методом фигурной облицовки из кирпича светлого оттенка. Французские балконы будут иметь прозрачные ограждения.

На первом этажа разместятся помещения под общественную функцию. На прилегающей территории сделают детские и спортивные площадки, зоны отдыха, которые гармонично впишутся в небольшой ландшафтный парк.

Ранее сообщалось, что дом на 137 квартир по программе реновации построят на Дмитровском шоссе. В доме организуют подземный паркинг, на прилегающей к зданию территории организуют парковки и проезды.

Также строительство жилого дома на 204 квартиры в рамках программы реновации началось в Академическом районе Москвы.