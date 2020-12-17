Дом по программе реновации построят на Дмитровском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дом на 137 квартир по программе реновации построят на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Фасады здания будут облицованы керамическими плитами. В доме будет организован подземный паркинг с рампой, пропускать авто будут охранники.

На прилегающей к зданию территории организуют парковки и проезды, площадки для отдыха, детского досуга, занятий спортом. Также будут установлены пункты наружного освещения, разбиты газоны, высажены растения.

Ранее строительство жилого дома на 204 квартиры в рамках программы реновации началось в Академическом районе Москвы. В настоящее время ведутся подготовительные работы.