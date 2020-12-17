Строительство дома по программе реновации началось в Академическом районе

13:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство жилого дома на 204 квартиры в рамках программы реновации началось в Академическом районе Москвы, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"В настоящее время ведутся подготовительные работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году", – заявил Загрутдинов.
Новый дом расположится по адресу Новочеремушкинская улица, владение 27. Его возведут по индивидуальному проекту, состоять он будет из трех секций в 13 этажей. Кроме того, под территорией внутреннего двора дома будет расположена одноуровневая подземная стоянка.
Всего в доме будет 204 квартиры общей площадью 12 390 квадратных метров, 120 из которых будут двухкомнатными, 48 – трехкомнатными и 36 – однокомнатными. Все квартиры будут отделаны в соответствии с современными стандартами, установленными программой реновации.
Нежилая часть дома рассчитана под кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, кружки и секции для детей. Придомовая территория будет благоустроена, озеленена и обустроена зонами отдыха, спортивной и детской площадками.
Ранее на юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию две новостройки по программе реновации. Дома находятся в районах Черемушки и Академическом, в общей сложности в них находится 221 квартира.
Суммарно программа реновации коснется 117 тысяч человек из 11 районов Москвы: Академического, Гагаринского, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовского, Обручевского, Северное Бутово, Южное Бутово, Черемушки, Ясенево.
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