Российские мобильные операторы отказались от опции безлимитного интернета

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Крупнейшие российские мобильные операторы прекратили подключать новых абонентов к безлимитному интернету. Об этом сообщает издание Forbes.

Ограничения актуальны для новых клиентов "Билайна", "МегаФона", МТС и Tele2. После заключения договора на обслуживание, по информации СМИ, абонентам не будет предоставлен неограниченный трафик.

"Билайн" и "МегаФон" подтвердили изменения в линейке тарифов. В Tele2 отметили, что опция подключения безлимитного интернета перестала быть доступной для их абонентов уже много месяцев назад. А представитель МТС отметил, что для новых клиентов безлимитный мобильный интернет доступен только на двух тарифах, однако ежемесячный платеж по ним превышает 2 000 рублей.

При этом отмечается, что новые правила не коснутся действующих абонентов и актуальных тарифов, предоставляемых для них.

Подобные новшества во многом связаны с тем, что абоненты в подавляющем большинстве (80%) расходуют в месяц порядка 12 гигабайт мобильного трафика. Такую оценку дает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отмечает, что до 20 гигабайт ежемесячно расходуют всего 10% пользователей. А потратить более 100 гигабайт способны лишь 2% клиентов российских операторов.

Ранее сообщалось, что компания МТС запустила в Москве и Подмосковье пилотные сервисы кратковременной аренды последних моделей смартфонов Apple. Услуга разработана совместно со стартапом Arenter, специализирующимся на аренде электроники и различного оборудования. В МТС выразили мнение, что сервис будет востребован у молодежи, которой неинтересны кредиты и постоянные обязательства.