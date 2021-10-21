"МегаФон" запустил "Мобильный ID" в приложении маркетплейса "AliExpress Россия"

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Фото: depositphotos/Amaviael
Клиенты "AliExpress России" смогут автоматически заполнять таможенную анкету с помощью сервиса "Мобильный ID" от "МегаФона". Это значительно упростит оформление зарубежных заказов, говорится в сообщении мобильного оператора. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты "МегаФона" и других операторов.
"Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шопинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. "Мобильный ID" помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности "Мобильного ID" и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты "AliExpress России", – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.
Все личные данные пользователя "Мобильного ID" надежно защищены, отметили в пресс-службе оператора. Информация будет передаваться с согласия клиента в закодированном формате, для расшифровки понадобится индивидуальный ключ SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных.
За последний год количество активных покупателей "AliExpress России" превысило 27,9 миллиона человек. В настоящее время там представлены товары более 350 тысяч продавцов. Посещаемость маркетплейса среди абонентов "МегаФона" за девять месяцев этого года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Помимо приложения "AliExpress Россия", "Мобильный ID" используется в собственных сервисах "МегаФона", в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в столичном аэропорту Шереметьево.
Ранее "МегаФон" запустил специальную услугу для абонентов, работающих вахтовым методом. Теперь при отъезде в отдаленные регионы они смогут бесплатно "заморозить" свой номер на период до 180 дней. По оценке коммерческого директора "МегаФона" Влада Вольфсона, услуга позволит абонентам сэкономить более 2 тысяч рублей за полгода.
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