"МегаФон" и Kismet Capital Group создадут компанию по управлению сотовыми вышками

14:21
Фото: depositphotos/beinluck
"МегаФон" и Kismet Capital Group договорились о создании независимой компании по управлению сотовыми вышками. Общий портфель превысит 22 тысячи башен, говорится в сообщении "МегаФона".
"Компания будет создана на основе активов "Первой башенной компании" – 17 тысяч башен и опорных конструкций – и оператора "Вертикаль" – более 5 тысяч объектов", – говорится в сообщении.
Первую башенную компанию оценили в 94,2 миллиарда рублей. Сделку планируют закрыть до конца текущего года. 25% в объединенной компании достанется "МегаФону", от оператора в совет директоров войдут два представителя. Уточняется, что сделка будет профинансирована за счет собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка.
По ее итогам Kismet станет мажоритарным акционером объединенной компании, будет иметь пять из семи представителей в совете директоров объединенной компании и отвечать за операционное управление бизнесом. Объединенный башенный бизнес будет полностью независимым игроком.
Согласно структуре объединенной компании, телеком-операторы не смогут получить контроль в компании или большинство в совете директоров.
"Вместо того чтобы развивать поодиночке этот бизнес, телеком-операторы должны сосредоточиться на качестве самой связи и оборудовании, а также на клиентском сервисе, отдав вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы в руки профессиональных управленцев", – заявил генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.
В августе сообщалось, что в России к 2024 году более 80% федеральных трасс будут покрыты сотовой связью.
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