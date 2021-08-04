Россиянам рассказали, как улучшить сотовую связь на даче

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Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков дал советы, с помощью которых можно улучшить прием сотовой связи на дачном участке. Об этом сообщает агентство "Прайм".

В первую очередь специалист предложил выбирать SIM-карту исходя из факта присутствия операторов в конкретном регионе. Наличие вышек и качество приема должны быть определяющими критериями.

"Тех, которые вообще не присутствуют, мы не рассматриваем и оставляем сим-карту операторов, которые частично присутствуют в вашем районе", – уточнил Кусков.

Для усиления сигнала можно воспользоваться специальными устройствами – репитерами. Их следует разместить на фасадах и окнах зданий. Если это не помогает, можно попробовать применить USB-модем с выносной уличной антенной.

Ранее член Общественной палаты России Евгений Нифантьев предложил снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров. По мнению общественника, операторы могут реализовать данную инициативу в сотрудничестве с государством.