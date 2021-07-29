В России предложили снизить стоимость мобильной связи для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Операторам мобильной связи стоит рассмотреть возможность снижения стоимости своих услуг для пенсионеров. В сотрудничестве с государством они способны справиться с подобной социальной нагрузкой, считает член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. Таким мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

"У большинства наших граждан с возрастом сильно сужается круг общения. <..> Общение по телефону становится для них не просто отдушиной, а важным ресурсом для поддержания душевного здоровья. <...> К сожалению, небольшая пенсия заставляет значительно экономить... <...> Многие попросту не могут позволить себе тарифы с желаемым количеством минут и гигабайтов", – объяснил свою позицию общественник.

Он напомнил о том, что некоторые компании в зависимости от финансового положения своих клиентов разрабатывают специальные семейные тарифы, предлагают сделать один из номеров в списке контактов бесплатным для звонков. Тем не менее этих мер, по его мнению, недостаточно. Для пенсионеров нужно разработать специальные льготные тарифы с учетом всех их потребностей, которые бы полностью или частично субсидировались за счет государства, считает Нифантьев.

Ранее Росстат опубликовал отчет, из которого следует, что из-за высокой инфляции в первой половине текущего года снизились пенсии россиян в реальном выражении. В феврале произошло уменьшение на 0,1% в годовом сравнении, в марте – на 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%, а в июне – уже на 0,8%.

