Росстат зафиксировал снижение пенсий за полгода в реальном выражении

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В России из-за высокой инфляции в первой половине года снизились пенсии в реальном выражении. Из данных Росстата следует, что в феврале произошло уменьшение на 0,1% в годовом сравнении, в марте – на 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%, а в июне уже на 0,8%.

По словам специалистов, в январе текущего года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост на 0,4%. В 2020 году также был замечен их рост в реальном выражении, но уже была ярко выраженная динамика снижения темпов. В сравнении с 2019 годом за 2020 год реальный размер средней пенсии вырос на 2,3%.

В июне 2021 года средний размер пенсии в РФ в номинальном выражении составил 15 822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с данным периодом пошлого года.

Ранее стало известно, что профильным министрам поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Уточнялось, что данный вопрос должны рассмотреть глава Минтруда Антон Котяков, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.