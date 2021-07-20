Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию зарплат в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предложила проводить в РФ ежегодную индексацию зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.
Информация об этом была внесена в заключение "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".
"Законодательно закрепить обязанность работодателей осуществлять ежегодную индексацию заработной платы работникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", – указано в тексте документа.
Со стороны профсоюзов заключение подписала заместитель координатора Нина Кузьмина.
По данным опроса Росстата, российским семьям в 2020 году в среднем было необходимо 60,9 тысячи рублей в месяц для закрытия нужд первой необходимости. 75,7% участников исследования сообщили о небольших или серьезных финансовых трудностях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: