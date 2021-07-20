Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию зарплат в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предложила проводить в РФ ежегодную индексацию зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация об этом была внесена в заключение "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

"Законодательно закрепить обязанность работодателей осуществлять ежегодную индексацию заработной платы работникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", – указано в тексте документа.

Со стороны профсоюзов заключение подписала заместитель координатора Нина Кузьмина.

По данным опроса Росстата, российским семьям в 2020 году в среднем было необходимо 60,9 тысячи рублей в месяц для закрытия нужд первой необходимости. 75,7% участников исследования сообщили о небольших или серьезных финансовых трудностях.