В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сенатор Валерий Рязанский рассказал, какое условие необходимо реализовать для индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя Совета Федерации, данный вопрос может быть проработан при появлении дополнительных средств в бюджете страны.
"Я полагаю, что правительство, его социальный блок, подготовило различные предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам в том числе исходя из параметров доходности (заработка граждан)", – отметил Рязанский.
Сенатор напомнил, что действующий приоритет правительства – поддержка семей с детьми. Он также подчеркнул, что меру по потенциальной индексации пенсий работающих пенсионеров поддерживают все фракции Госдумы, сенаторы и институты гражданского общества.
Рязанский дополнительно отметил, что порядка 50% работающих пенсионеров относятся к сфере культуры, науки и искусства и имеют высокий заработок. Другая половина обладает более низким доходом.
В начале апреля сообщалось, что Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. По действующим правилам повышение выплат отменено с января 2016 года.
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