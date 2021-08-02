Эксперт рассказал, что делать при падении смартфона в воду

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал способы восстановить нормальную работу смартфона после его падения в воду. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Категорически нельзя его включать, это грозит коротким замыканием. Если он был до этого включен, смартфон надо выключить и достать батарею для просушки, а также сим-карту", – заявил эксперт.

По словам Деева, необходимо выделить не менее суток на просушку аппарата, батареи и сим-карты. В случае если после сборки телефон не включается или не реагирует на запросы, потребуется сервисная помощь.

Специалист посоветовал избегать популярных народных методов и не класть устройство в рис или соль. Кроме того, категорически запрещено класть смартфон или его части на батарею.

Эксперты телекоммуникационного рынка ранее предупредили о росте цен на смартфоны в России. Подорожание может быть связано с нехваткой микросхем и с высоким спросом.