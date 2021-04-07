Эксперты прокомментировали страхи вокруг появления 5G в Москве

В Москве начали работу пилотные зоны связи нового поколения 5G. Протестировать ее смогут те, чьи телефоны работают в специальном диапазоне. Рассказываем, где в городе можно поймать 5G, а также разбираемся, почему эта технология вызывает у некоторых страх и непонимание.



Фото: Москва 24/"Мобильный репортер"

Новая эра

Сверхбыструю связь 5G в Москве тестирует МТС. Если в предыдущих технологиях скорость исчислялась мегабитами в секунду, то теперь – гигабитами, отметили в компании. Это значит, что те же фильмы целиком можно будет скачать в считаные мгновения.

Пока технология будет доступна всем, у кого есть подходящий телефон. Для этого гаджет должен поддерживать диапазон 79n. В России в этих частотах работает не так много моделей. В основном они выпущены сравнительно недавно. Кроме того, принять сигнал 5G не получится, если диапазон был заблокирован производителем смартфона на уровне системных настроек.

Владельцы гаджетов, которые принимают 5G, смогут опробовать технологию более чем в десятке публичных тестовых зон, среди которых:



Никольский пассаж, Ветошный переулок;

Лубянская площадь, улица Большая Лубянка, Центральный детский магазин;

улица Никольская, отель "St. Regis Москва Никольская";

улица Большая Дмитровка, Театральный проезд, улица Кузнецкий Мост, ЦУМ, Петровский пассаж;

Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, парк "Зарядье", Раушская набережная;

Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;

ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств "Музеон", Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;

Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ "Москва-Сити", набережная Тараса Шевченко и Кутузовский проспект у моста "Багратион";

Университетская площадь у здания МГУ, смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;

Ходынский бульвар, парк "Ходынское поле";

развлекательный центр "Остров мечты";

главная аллея и каток ВДНХ;

инновационный центр "Сколково" в районе улицы Малевича.

Как только вы попали в зону действия сети, на смартфон должно прийти сообщение от мобильного оператора с предложением принять участие в тестах. После согласия на мобильном номере подключится специальная услуга "Доступ к 5G".

Трафик для пользователя в сети станет бесплатным и не ограниченным по объему. Подключение к ней будет происходить в автоматическом режиме.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Есть чего бояться?

Технология 5G обросла десятками мистификаций. В некоторых российских регионах люди даже выходили на забастовки против установки вышек связи нового поколения.

Например, в июле 2020 года выразили недовольство жители столичного района Перово. Активисты объяснили свои действия тем, что вышки якобы испускают вредное для здоровья излучение. В октябре 2020 года скандал вокруг 5G разгорелся в подмосковной Ивантеевке. Жители тоже не на шутку забеспокоились за свое здоровье.

Похожая ситуация произошла и в марте 2021 года в Екатеринбурге. Там горожане объявили вышке 5G настоящую войну. Люди не давали пройти к месту установки технике и специалистам – даже установили палатки, чтобы не прекращать наблюдение днем и ночью.

Следует сказать, что опасение новая технология вызвала не только у россиян, но и за рубежом. В частности, в апреле 2020 года около 20 вышек сотовой связи было повреждено в Великобритании. Местные СМИ со ссылкой на источники в отрасли и правительстве сообщили, что вандализм спровоцировала теория, согласно которой сети 5G якобы имеют отношение к распространению коронавирусной инфекции.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что похожие ситуации возникали вокруг любых новых технологий.

"Если помните, в конце 1990-х годов возле компьютеров часто устанавливали кактусы. Якобы чтобы они забирали радиацию от монитора. Конечно, подобные истории не выдерживают никакой критики", – подчеркнул Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Я страхи вокруг 5G не поддерживаю. Если от вышек и есть излучение, то оно стандартизированное. Поэтому не стоит думать, что изобрели какую-то страшную штуку для истребления всех людей.

Ульянов отметил, что в современной среде человек постоянно подвергается воздействию электромагнитных волн. Не только от тех же вышек, но и, например, от бытовых приборов. Все это совершенно безопасно для людей, подчеркнул эксперт.

"Конечно, эти страхи можно искоренить. Например, люди раньше боялись автомобилей, которые заменили лошадей. Но ничего, привыкли. Появляется какая-то инновация, и сначала ее боятся, а потом привыкают и начинают получать от нее пользу", – комментирует Ульянов.

Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ, кандидат технических наук Александр Бахтин в разговоре с Москвой 24 также опроверг все опасения вокруг новой технологии сотовой связи.





Александр Бахтин заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Технология 5G безвредна. Существуют различные регулирующие документы, которые устанавливают правила подключения таких вышек. В России есть нормы, при которых мы можем работать в сетях 5G. Они не приводят к биологическим нарушениям у человека.

"Поверьте, ни у кого нет желания травить людей радиоволнами", – добавил специалист.

В свое время переход на технологию 4G показал, что пользователи увеличили потребление контента и стали подключать больше устройств, продолжает Бахтин. С 5G владельцы смартфонов получат более высокую скорость передачи данных и быструю загрузку аудио, фото и видео, отметил эксперт.

Кроме того, в будущем технология позволит продвигать развитие городских сервисов и систем дополненной реальности. Например, навигатор можно будет подключать не на гаджет, а на очки. В них пользователь увидит изображение с указанием пути, резюмировал собеседник Москвы 24.