На востоке Москвы жители выступают против установки вышек 5G

В Москве прошла демонстрация против вышек 5G

В Москве в районе Перово местные жители стали бастовать против вышек 5G, которые якобы распространяют коронавирус.

На одном из подъездов появилось объявление, в котором его автор предлагает собрать подписи против установки вышки связи 5G в районе. Активист аргументировал призыв сильным, вредящим от нее излучением. Правда, инициативу пока поддержали немногие.

В соседнем районе Новокосино одна из таких "опасных" вышек уже стоит, чем и пугает жителей. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор, поскольку переживают за здоровье людей, на которое влияют электромагнитные волны от базовых станций.

Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев поддерживает опасения, заявляя, что поглощение подкожным слоем электромагнитного поля 5G в совокупности с другими факторами увеличивает вероятность меланомы.

Кроме этого, бытует мнение, что вышки 5G провоцируют вспышки COVID-19. За время пандемии к таким выводам пришли "эксперты" сразу нескольких стран: Бельгии, Франции и Великобритании. В последней даже сожгли несколько десятков "опасных" вышек. Однако после спада заражения коронавирусом и сомнения насчет "вредительности" излучения улетучились.

Заведующий кафедры телекоммуникационной системы НИУ МИЭТ Александр Бахтин заверил, что вышки безопасны для здоровья. Излучаемые ими волны в пределах нормы.

Также в ВОЗ заверяют, что 5G-излучение находится в пределах разрешенных международных норм. А значит, неопасно для жителей.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что сети связи пятого поколения не являются причиной появления и распространения коронавируса. По словам замглавы ведомства радиофобия – серьезная проблема. Это может препятствовать развитию и строительству сетей связи. Он добавил, что в России 5G развивается очень локально – лишь на нескольких опытных зонах в городах-миллионниках и на промышленных объектах.