В России выросли цены на сотовую связь

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В ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 2,4% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Согласно данным, средний размер тарифа на услуги сотовой связи в ноябре увеличился на 1,6%, до 391,6 рубля. При этом до этого стоимость не увеличивалась более чем на 0,34%. Последний раз рост выше 1% фиксировался в мае 2020 года. Тогда в период с января по май цены выросли более чем на 10% – с 344,2 до 384,2 рубля.
По оценке экспертов, рост цен в начале прошлого года привел к тому, что в среднем с января по ноябрь 2021 года величина тарифа на услуги сотовой связи в стране на 2,6% превысила показатель прошлого года, несмотря на практически не менявшиеся тарифы в течение всего года.
Мобильные операторы стали увеличивать стоимость услуг на фоне разгона инфляции в России, которая по итогам ноября составила 8,4% годовых. Это вдвое больше целевого показателя ЦБ по росту цен.
Ранее сообщалось, что крупнейшие российские мобильные операторы, в том числе "Билайн", "МегаФон", МТС и Tele2 прекратили подключать новых абонентов к безлимитному интернету.
Мобильные операторы убрали опцию безлимитного интернета для новых абонентов
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