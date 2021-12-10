Россиян предупредили о новой волне инфляции

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил того, что новая волна инфляции может начаться в 2022 году, сообщает РИА Новости.

По его словам, история с коронавирусом существенно сдвинула макроэкономический баланс и свидетельством этого являются инфляционные волны.

"Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна, она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", – сказал Белоусов.

Он добавил, что сейчас крупнейшие регуляторы макроэкономических балансов находятся перед очень серьезным фундаментальным выбором: с одной стороны, инфляция в 4% в Европе и более 6% – в США, с другой стороны – огромный долговой навес.

Он подчеркнул, что ужесточение ДКП может сработать триггером обвала долгового навеса и вызвать долговой кризис. Чтобы выйти из этой ситуации, по его мнению, надо повышать ключевую ставку, что и делает Центробанк.

По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,96 с 1,11% в октябре, а в годовом выражении ускорилась до 8,4 с 8,13%.

По официальному прогнозу Банка России, инфляция по итогам текущего года ожидается в диапазоне 7,4–7,9%, Минэкономразвития – на уровне 7,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы роста цен в стране в 2021 году превысят прогнозы правительства и ЦБ и будут вблизи 8%.

7 декабря Владимир Путин поручил правительству обеспечить снижение инфляции в 2022 году до целевого уровня в объеме 4%. Президент подчеркнул, что повышение инфляции сегодня представляет наибольшую проблему для россиян и национальной экономики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти озабочены текущей высокой инфляцией в стране. По его словам, этот вопрос постоянно стоит в повестке дня президента и правительства и постоянно обсуждается.

