Финансист объяснил, как пережить рост цен

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Россиянам рассказали, что поможет пережить рост цен. Информацией на эту тему поделился руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в беседе с агентством "Прайм".
Эксперт порекомендовал начать осознанно планировать бюджет. В частности, следует вести специальный дневник, который поможет следить за расходами.
Коган также посоветовал делать дорогостоящие покупки только в случае крайней необходимости. Специалист спрогнозировал очередную волну подорожания в наступающем году, так как в России ожидается новый период девальвации.
"Если есть срочность и нет сбережений, но есть четкое понимание, что рассрочку или кредит можно будет спокойно закрыть за несколько месяцев без ущерба бюджету, то можно перекредитоваться. Если такой уверенности нет и нет срочности, то, конечно, лучше в долги не влезать", – добавил Коган.
Ранее аналитик Роман Чечушков рассказал, каким может быть курс рубля в наступающем году.
По мнению эксперта, в 2022 году стоимость российской валюты будет зависеть от решений Банка России. Кроме этого, на курс окажут влияние действия регуляторов развитых стран.
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