Посещаемость фитнес-клубов в РФ выросла на 9% в новогодние праздники

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Российские фитнес-клубы зафиксировали рост посещаемости в период новогодних каникул в начале января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

"За первую неделю января посещаемость фитнес-клубов увеличилась в среднем на 9% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2021 года – многие предпочли воспользоваться новогодними выходными с пользой для здоровья", – рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Специалист подчеркнула, что параллельно отмечается слабая динамика по продлению действующих клубных карт. Его оформляют на 14,3% реже, чем в аналогичный период предыдущего месяца.

Отдельно Силина оценила готовность россиян к оформлению налогового вычета на занятия спортом – данная услуга стала доступна с начала 2022 года. Выяснилось, что воспользоваться ей рассчитывают порядка 2% потребителей.