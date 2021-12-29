Эксперт рассказал, какие подарки подготовить к Новому году для любителей ЗОЖ

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие подарки стоит выбрать для тех, кто регулярно тренируется или хочет начать ходить в зал.



Последние две недели года в столице всегда проходят очень активно: на дорогах много автомобилей, в торговых центрах очереди у касс и даже в фитнес-клубах аншлаги. Под конец года москвичи пытаются все успеть: купить необходимое для праздника, закрыть рабочие вопросы и даже позаниматься спортом впрок. Но что же подарить на Новый год? Выбор настолько разнообразен, что сложно советовать что-то конкретное. Однако если речь идет о людях, которые увлечены регулярными тренировками, то перечень существенно сужается.

Если человек, которому хочется сделать сюрприз, регулярно ходит в тренажерный зал или в кардиозону, а также на групповые уроки (в том числе кроссфит), то вы не прогадаете, если подарите ему спортивное питание. Пожалуй, наиболее востребованным видом считается протеиновый порошок. Например, сывороточный изготавливается из молока и является самым распространенным в фитнес-индустрии.



В случае аллергии на молочный сахар можно купить специальный безлактозный протеин. Тем, кто вообще не терпит молоко в любом виде, лучше подарить яичный или соевый порошок либо говяжий и даже конопляный протеин. Все эти виды добавок несут одну и ту же функцию – насыщают мышцы строительным материалом после тренировок.





К протеиновым порошкам также можно подарить шейкер для смешивания. Его особенностью является наличие сетки или специального металлического шарика-пружины, которые нужны для лучшего взбивания коктейля.

Протеиновые батончики или "печеньки" – также очень распространенные виды спортивного питания, особенно в качестве перекуса. Главное знать пищевые предпочтения человека: существует целый калейдоскоп вкусов и форм. Есть батончики с повышенным содержанием белка и практически без углеводов, но они достаточно плотной консистенции и их сложно пережевывать.

Протеиновые "печеньки", как правило, достаточно мягкие, но в них сравнимо меньше белка – это может не подойти человеку, которому вы их подарите. Поэтому советую внимательно читать в составе лакомства соотношение всех ингредиентов.



Хорошим подарком для коллеги или знакомого, который занимается кроссфитом или единоборствами, станет скакалка. Этот снаряд является обязательной составляющей подобных тренировок. Скакалки также бывают разные, но совет простой: не покупать самые дешевые пластиковые модели. Они недолговечны и неудобны при интенсивных занятиях. Стоит обратить внимание на скоростные варианты, которые подходят абсолютно всем.

Еще вы никогда не прогадаете, если подарите человеку, который занимается ударными видами единоборств (бокс, тайский бокс, MMA, боевое самбо) специальные бинты. Как правило, их длина составляет четыре с половиной метра, а ширина является стандартной. Это значит, что вы точно не ошибетесь с выбором.

Точно не стоит дарить защитную капу, так как стандартные приспособления просто опасны для зубов. Лучше заказывать у стоматологов, которые делают ее по слепку челюсти.

Во многих фитнес-клубах есть кулеры с водой, но постоянно бегать с одноразовым стаканчиком очень неудобно. К тому же всегда сохраняются риски, что кто-нибудь перепутает и попьет из вашего. Поэтому спортсменам можно подарить специальную бутылку для воды. Существует огромный выбор таких емкостей, в том числе интересно стилизованных, например в виде гантелей.





Не стоит забывать про фитнес-резинки, которые подходят для домашних тренировок и занятий в фитнес-клубе. Они продаются как по отдельности, так и набором, и нужны не только девушкам (как многие думают). Для мужчин есть специальные длинные резинки-эспандеры, помогающие выполнять подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях.

Еще можно подарить абонемент в фитнес-клуб тем людям, которые все собираются, но никак не могут найти время. В конце года в индустрии наблюдается традиционный спад посещаемости. Из-за этого клубы вынуждены существенно снижать цены в расчете повысить продажи. Поэтому есть возможность порадовать друга и хорошо сэкономить. Причем такой подарок можно сделать не только кому-то, но и самому себе.