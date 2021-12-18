Фитнес-эксперт рассказал, к каким травмам могут привести занятия единоборствами

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как подготовиться к занятиям единоборствами и кому они противопоказаны.
Фитнес-клубы уже давно перестали быть местом, куда приходят похудеть, подкачаться или просто провести время с пользой для здоровья. Сейчас на волне активной популяризации разного рода единоборств практически в любом зале стали открывать соответствующие секции. Более того, появляются даже отдельные "бойцовские клубы". Там можно записаться на бокс, муай-тай (тайский бокс), бразильское джиу-джитсу, самбо и разного рода борьбу.
Тенденция хорошая, но далеко не всегда безопасная для здоровья и даже жизни. Поэтому давайте разберемся, чем могут навредить разного рода единоборства, кому они подходят, а кому от них лучше отказаться вообще.
Когда мы говорим о детско-юношеском спорте, то здесь все предельно понятно: родители могут отдавать своего ребенка в ту или иную секцию, если сами пожелают и этого хочет ребенок. Главное – получить разрешение от врача, чтобы не было ограничений по здоровью. Когда же мы говорим о единоборствах для взрослых, то как к выбору направления, так и к осознанию необходимости важно подойти со всей ответственностью.
Абсолютно любые единоборства – это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Для новичка, тем более вообще без опыта тренировок, даже разминка превращается в настоящее испытание.
Забегая вперед, скажу, что есть ряд клиентов, которые идут заниматься единоборствами, чтобы именно похудеть. Но сильный избыток веса может быть опасен при таких занятиях. Лучше начать с регулярных кардиотренировок на тренажерах и корректировки питания, чтобы сбросить лишние килограммы, а уже после этого постепенно начинать посещать единоборства.
Большим минусом любых таких активностей является то, что они проводятся в группах, а там, как правило, тренер не дифференцирует занимающихся по уровню подготовки и всем дает одни и те же задания, редко позволяя поблажки новичкам. Для подобных уроков это некая норма, ведь большинство тренеров – спортсмены, без профильного образования. В данной ситуации могут выручить персональные занятия, когда специалист понимает, с кем работает и какая нагрузка ему подходит.
Для ударных направлений, кроме бокса, требуется хорошая растяжка нижних конечностей, так как удары ногами являются обязательной их составляющей. Чем человек старше, тем тяжелее ему растягиваться: с возрастом снижается как подвижность суставов, так и эластичность сухожилий. Это значит, что в данных направлениях не только будет сложно освоить тот или иной прием, но и высоки риски получения травм при попытке ударить выше или сильнее. Поэтому растяжке нужно уделить особое внимание, и об этом должен знать ваш тренер.
В формате отработки ударов как по мешку, так и работая с напарником, легко получить травмы суставов, в том числе фаланг пальцев, кистей и локтей. Кроме того, во время занятия вы можете получать сильные удары по мягким тканям, корпусу или по конечностям. Понятно, что если вы осмысленно тренируетесь, то боль можно и нужно терпеть. Но для начала лучше решить, насколько вам нужны именно травмы.
Пожалуй, самую большую опасность несут удары по голове. Помните: даже несильный, но точный удар в челюсть может привести к сотрясению мозга. Не зря в боксе в первую очередь учат прикрывать именно подбородок. Поэтому, если вы приняли решение начать заниматься именно ударными видами, обязательно подойдите со всей ответственностью к выбору экипировки.
В зависимости от направления, вам понадобятся бинты, перчатки, тренировочный шлем и капа. На последней я настоятельно рекомендую не экономить. Не стоит покупать универсальную защиту зубов в первом попавшемся спортивном магазине, лучше заказать капу в стоматологии, где ее делают по слепку вашей челюсти.
Здесь необходимо развивать выносливость, координацию, силу мышц, терпение. Поэтому занятия борьбой лучше посещать регулярно или не посещать вообще, иначе вы, скорее всего, получите травму, нежели какой-то результат.
С точки зрения возможности повреждений борьба ничуть не уступает ударным направлениям. Вывихи, растяжения, сотрясения мозга, повреждение ушной раковины – все это неизбежная составляющая. Согласитесь, есть о чем подумать.
Смешанные единоборства, такие как ММА или боевое самбо, пожалуй, одни из самых сложных и травматичных направлений. Они совмещают в себе как ударные техники, так и борьбу. Думаю, здесь сделать вывод несложно, что от возможных повреждений не уберечься.
Добавлю, что если вы хотите себя попробовать в единоборствах, то сначала как следует проверьте здоровье. Далее решите, что вам интересно и зачем вам это нужно. Обязательно поговорите с тренером, расскажите ему о своем уровне подготовки и ограничениях по здоровью, если такие есть. Кроме того, никогда не экономьте на экипировке, ведь от ее наличия и качества будет напрямую зависеть безопасность тренировок.