Фитнес-эксперт рассказал, к каким травмам могут привести занятия единоборствами

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как подготовиться к занятиям единоборствами и кому они противопоказаны.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Фитнес-клубы уже давно перестали быть местом, куда приходят похудеть, подкачаться или просто провести время с пользой для здоровья. Сейчас на волне активной популяризации разного рода единоборств практически в любом зале стали открывать соответствующие секции. Более того, появляются даже отдельные "бойцовские клубы". Там можно записаться на бокс, муай-тай (тайский бокс), бразильское джиу-джитсу, самбо и разного рода борьбу.

Тенденция хорошая, но далеко не всегда безопасная для здоровья и даже жизни. Поэтому давайте разберемся, чем могут навредить разного рода единоборства, кому они подходят, а кому от них лучше отказаться вообще.

Когда мы говорим о детско-юношеском спорте, то здесь все предельно понятно: родители могут отдавать своего ребенка в ту или иную секцию, если сами пожелают и этого хочет ребенок. Главное – получить разрешение от врача, чтобы не было ограничений по здоровью. Когда же мы говорим о единоборствах для взрослых, то как к выбору направления, так и к осознанию необходимости важно подойти со всей ответственностью.

Абсолютно любые единоборства – это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Для новичка, тем более вообще без опыта тренировок, даже разминка превращается в настоящее испытание.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Забегая вперед, скажу, что есть ряд клиентов, которые идут заниматься единоборствами, чтобы именно похудеть. Но сильный избыток веса может быть опасен при таких занятиях. Лучше начать с регулярных кардиотренировок на тренажерах и корректировки питания, чтобы сбросить лишние килограммы, а уже после этого постепенно начинать посещать единоборства.

Большим минусом любых таких активностей является то, что они проводятся в группах, а там, как правило, тренер не дифференцирует занимающихся по уровню подготовки и всем дает одни и те же задания, редко позволяя поблажки новичкам. Для подобных уроков это некая норма, ведь большинство тренеров – спортсмены, без профильного образования. В данной ситуации могут выручить персональные занятия, когда специалист понимает, с кем работает и какая нагрузка ему подходит.



Все виды единоборств можно разделить на две группы. Во-первых, существуют ударные виды: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, каратэ и так далее. Во-вторых, есть разного рода борьба и смешанные виды единоборств.



Для ударных направлений, кроме бокса, требуется хорошая растяжка нижних конечностей, так как удары ногами являются обязательной их составляющей. Чем человек старше, тем тяжелее ему растягиваться: с возрастом снижается как подвижность суставов, так и эластичность сухожилий. Это значит, что в данных направлениях не только будет сложно освоить тот или иной прием, но и высоки риски получения травм при попытке ударить выше или сильнее. Поэтому растяжке нужно уделить особое внимание, и об этом должен знать ваш тренер.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

В формате отработки ударов как по мешку, так и работая с напарником, легко получить травмы суставов, в том числе фаланг пальцев, кистей и локтей. Кроме того, во время занятия вы можете получать сильные удары по мягким тканям, корпусу или по конечностям. Понятно, что если вы осмысленно тренируетесь, то боль можно и нужно терпеть. Но для начала лучше решить, насколько вам нужны именно травмы.

Пожалуй, самую большую опасность несут удары по голове. Помните: даже несильный, но точный удар в челюсть может привести к сотрясению мозга. Не зря в боксе в первую очередь учат прикрывать именно подбородок. Поэтому, если вы приняли решение начать заниматься именно ударными видами, обязательно подойдите со всей ответственностью к выбору экипировки.

В зависимости от направления, вам понадобятся бинты, перчатки, тренировочный шлем и капа. На последней я настоятельно рекомендую не экономить. Не стоит покупать универсальную защиту зубов в первом попавшемся спортивном магазине, лучше заказать капу в стоматологии, где ее делают по слепку вашей челюсти.



Борьбу я рекомендую пробовать людям, у которых нет никаких проблем со стороны опорно-двигательного аппарата, в особенности – позвоночника. Такие тренировки – это колоссальная нагрузка, связанная с подъемами и бросками соперника, а также работой в партере (в положении лежа).



Здесь необходимо развивать выносливость, координацию, силу мышц, терпение. Поэтому занятия борьбой лучше посещать регулярно или не посещать вообще, иначе вы, скорее всего, получите травму, нежели какой-то результат.

С точки зрения возможности повреждений борьба ничуть не уступает ударным направлениям. Вывихи, растяжения, сотрясения мозга, повреждение ушной раковины – все это неизбежная составляющая. Согласитесь, есть о чем подумать.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Смешанные единоборства, такие как ММА или боевое самбо, пожалуй, одни из самых сложных и травматичных направлений. Они совмещают в себе как ударные техники, так и борьбу. Думаю, здесь сделать вывод несложно, что от возможных повреждений не уберечься.

Добавлю, что если вы хотите себя попробовать в единоборствах, то сначала как следует проверьте здоровье. Далее решите, что вам интересно и зачем вам это нужно. Обязательно поговорите с тренером, расскажите ему о своем уровне подготовки и ограничениях по здоровью, если такие есть. Кроме того, никогда не экономьте на экипировке, ведь от ее наличия и качества будет напрямую зависеть безопасность тренировок.