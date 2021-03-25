За что в России можно получить налоговый вычет

Госдума приняла закон, по которому теперь можно получить налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Уточняется, что часть денег можно вернуть не только за свои занятия, но и за детей. Рассказываем, за что еще в России можно получить социальный налоговый вычет.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Фитнес и спорт

В Госдуме одобрили законопроект, по которому россияне теперь смогут получить налоговый вычет за спортивно-физкультурные занятия. Их начнут предоставлять с 2022 года.

Максимальный размер выплат: не больше 15 600 рублей – это 13% от максимальной суммы в 120 тысяч.

Так, под новые правила подпадает посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов. Уточняется, что такие услуги должны оказывать организации и ИП, для которых деятельность в этой сфере является основной.

Необходимые документы: чтобы получить вычет на себя или же своего несовершеннолетнего ребенка, необходимо предоставить в налоговую копию договора и кассовый чек, которые подтверждают расходы на услуги.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Благотворительность

Даже отдавая деньги на благотворительность, часть из них можно вернуть обратно. Получение вычета возможно, если пожертвования отправились специальным организациям: социально ориентированным или осуществляющим деятельность в области культуры, науки, физкультуры и спорта (исключение профессиональный спорт. – Прим. ред.), образования, защиты прав и свобод человека, здравоохранения, НКО, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от ЧС, охраны окружающей среды и защиты животных; некоммерческим организациям на пополнение или же формирование целевого капитала, а также религиозным организациям.

Максимальный размер выплат: 13% от направленной суммы, при этом не более 25% от суммы дохода, который получен вами за календарный год и подлежит налогообложению.

Необходимые документы: справка 2-НДФЛ от работодателя; копия договора на пожертвование; копии платежных документов; если же пожертвование делалось в натуральной форме, то следует отразить это в договоре: указать рыночную цену имущества и приложить акт приема-передачи; копии документов, которые подтверждают статус организации-получателя и цель перечисления пожертвования.

Вернуть вычет не получится, если деньги перечислены не напрямую в организацию; расходы на пожертвования предполагали получение какой-либо выгоды; деньги перечислили физлицу.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образование

Налоговый вычет по расходам на образование можно получить, если вы работали и платили НДФЛ в размере 13% и одновременно оплачивали свое образование, детей или братьев и сестер.

Важно, чтобы у организации была лицензия или документы, которые подтверждают ее статус.

Максимальный срок давности для оформления такого вычета составляет три года. А единовременно оплатив многолетнее обучение, вернуть часть средств можно только один раз за тот год, когда произвели оплату.

Максимальный размер выплат: собственное образование – 120 тысяч рублей; образование детей – не более 50 тысяч на одного ребенка (не суммируется с другими соцвыплатами. – Прим. ред.); образование братьев и сестер – 120 тысяч рублей.

Необходимые документы: копии договора на обучение, лицензии учреждения или других документов, которые подтверждают статус заведения, платежных документов; справка по форме 2-НДФЛ за год, когда вы оплачивали обучение; документ, подтверждающий очную форму обучения; копии документов, свидетельствующих о родстве и возрасте учащегося; копия документа, говорящего об опеке или попечительстве.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медицина

Налоговый вычет можно получить и за медуслуги, лекарственные препараты и страховые взносы в рамках ДМС. Их можно оформить, если вы расходовали средства на себя, родителей, детей или же супруга/супругу.

Максимальный размер выплат: чаще всего размер вычета составляет 120 тысяч рублей. Это значит, что вам вернется 13% от этой суммы. Выплата по расходам на медицину суммируется с другими социальными налоговыми вычетами. Так, 120 тысяч – максимальная сумма для всех выплат в данной категории, на которые можно подать за год (исключение – расходы на благотворительность и образование детей. – Прим. ред.).

Необходимые документы, если оплачивали медуслуги: справка 2-НДФЛ, копия договора на оказание медицинских услуг, лицензии организации, если в договоре отсутствуют ее реквизиты; оригинал справки об оплате.

Необходимые документы, если оплачивали лекарства: справка 2-НДФЛ, оригинал рецептурного бланка со штампом "Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика"; копия документа, который подтверждает степень родства, а также документов об оплате медикаментов.

Необходимые документы, если оплачивали страхование: справка 2-НДФЛ; копия страхового полиса, который предусматривает только оплату медуслуг, платежных документов, документов, подтверждающих родство, а также документов, свидетельствующих о возврате детей (если взносы платились за них. – Прим. ред.).



Расходы на пенсионные взносы

Оформить такой вычет можно в случае, если вы платили: пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения (он должен быть заключен с негосударственным пенсионным фондом); страховые взносы по договору добровольного пенсионного страхования; дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

Получить выплату можно как в налоговой инспекции, так и через работодателя (если он отчислял соответствующие взносы).

Максимальный размер выплат: размер выплат не может превышать 120 тысяч рублей в год. Это значит, что вам вернется 13% от этой суммы. Они суммируется с другими социальными налоговыми вычетами. Так, 120 тысяч – максимальная сумма для всех выплат в данной категории, на которые можно подать за год (исключение – расходы на благотворительность, образование детей и дорогостоящее лечение. – Прим. ред.).

Необходимые документы: справка 2-НДФЛ; копии платежных документов, подтверждающих уплату взносов; выписка из именного пенсионного счета; копии договора с негосударственным пенсионным фондом, документов, говорящих о родстве, платежных документов, подтверждающих уплату взносов самостоятельно, или справка работодателя о суммах удержанных им взносов из ваших доходов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Добровольное страхование жизни

Налоговый вычет на добровольное страхование жизни могут претендовать те, кто оплачивал соответствующие взносы, если их договоры заключались на срок не менее пяти лет.

Максимальный размер выплат: вычет не может превышать 120 тысяч рублей в год. Он суммируется с другими, кроме вычетов по расходам на обучение детей, благотворительность и дорогостоящее лечение.

Необходимые документы: справка 2-НДФЛ; копии договора с негосударственным пенсионным фондом, платежных документов о взносах, документов о родстве с тем, за кого платили взносы; копии платежных документов, которые подтверждают уплату взносов самостоятельно, или справка работодателя о суммах удержанных им взносов из ваших доходов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расходы на оценку квалификации

На получение таких выплат можно подать заявление в течение трех лет с того момента, как вы понесли расходы.

Максимальный размер выплат: вычет не может превышать 120 тысяч рублей в год. Он суммируется с другими, кроме вычетов по расходам на обучение детей, благотворительность и дорогостоящее лечение.

Необходимые документы: справка 2-НДФЛ; копии договора со специальным центром на оказание услуг независимой оценки квалификации; выписки из реестра центров оценки квалификации, а также документов, которые подтверждают оплату услуг центра; копия полученного свидетельства о квалификации.

Для получения всех вычетов необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ за период, за который вы хотите оформить вычет; составить заявление о возврате уплаченной суммы налога.

После подать декларацию, необходимые документы и заявление о возврате НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства либо онлайн на сайте ФНС, либо на личном приеме. Решение будет принято в течение трех месяцев.

Вычет также можно получить через работодателя. Такая функция доступна у всех социальных выплат, кроме налогового вычета по расходам на оценку квалификации.