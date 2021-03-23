Роскомнадзор предложил обязать операторов возмещать ущерб от утечек данных пользователей

12:27
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Роскомнадзор хочет обязать операторов компенсировать ущерб от утечек личных данных российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Владимира Логунова.
"Инновационная идея, которую мы планируем на площадке Госдумы проработать, – это возмещение ущерба, морального ущерба, субъекту персональных данных (в случае незаконного распространения персональных данных. – Прим. ред.)", – заявил он на заседании межфракционной рабочей группы по борьбе с киберпреступностью.
Другой инициативой Роскомнадзора стало предложение ограничить передачу персональных данных российских пользователей за рубеж.
"Предложение, которое можно было бы прорабатывать, – это ограничение трансграничной передачи персональных данных в целях защиты прав граждан", – сказал Логунов.
По его словам, помимо введения ряда ограничений, необходимо сформулировать правила передачи такой информации на зарубежные ресурсы.
Ранее специалисты Роскомнадзора разработали методику определения количества пользователей информационного ресурса в сутки для социальных сетей. Речь идет о счетчике, который будет отслеживать количество однократных посещений уникальных пользователей из России. Соответствующую программу должен по рекомендации Роскомнадзора установить на своей странице владелец соцсети.
Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах
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