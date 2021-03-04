Роскомнадзор разработал проект приказа о размещении счетчиков посещаемости для соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Роскомнадзора разработали методику определения количества пользователей информационного ресурса в сутки для социальных сетей. Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о счетчике, который будет отслеживать количество однократных посещений уникальных пользователей из России. Соответствующую программу должен по рекомендации Роскомнадзора установить на своей странице владелец соцсети.

"Владелец социальной сети должен разместить в социальной сети электронную форму на главной странице <...>, а также предоставить возможность пользователям социальной сети обратиться к электронной форме со своей персональной страницы", – говорится в сообщении.

Сведения о предлагаемых к установке счетчиках позднее планируют разместить на сайте Роскомнадзора. Уточняется, что если определить количество пользователей ресурса с помощью счетчика невозможно, то Роскомнадзор будет делать запрос по этим данным.

Проект был разработан на фоне вступившего в силу с 1 февраля закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", согласно которому соцсети с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно блокировать запрещенный контент.

Ранее в межотраслевом инжиниринговом центре "Композиты России" МГТУ имени Баумана разработали специальную программу для отслеживания травли в социальных сетях. Новая система имеет обученный алгоритм поиска ключевых слов в информационном пространстве, а также способна отслеживать первоисточники публикаций в интернете.

