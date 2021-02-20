Программу для выявления травли в интернете создали в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В межотраслевом инжиниринговом центре "Композиты России" МГТУ имени Баумана разработали специальную программу для отслеживания травли в социальных сетях, сообщает газета "Известия".

"С ее помощью можно будет быстро отследить новости, связанные с разжиганием межнациональной розни, травлей студентов и школьников и так далее. Это очень важно, особенно когда очень многие сферы жизни погружены в интернет и онлайн", – рассказали в пресс-службе центра.

Разработчики отметили, что новая система имеет обученный алгоритм поиска ключевых слов в информационном пространстве, а также способна отслеживать первоисточники публикаций в интернете.

"Включается система трекинга, и далее этот кластер в течение двух недель мониторится на предмет развития ситуации. Программу также можно будет использовать в различных агентствах, которые связаны с мониторингом информационного пространства", – пояснила сотрудница инжинирингового центра.

Юрист Юрий Капштык, в свою очередь, отметил, что с 1 февраля бороться с кибертравлей в России стало проще благодаря закону "О внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В нем говорится о недопущении распространения информации, целью которой является очернение пользователя по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи политическими убеждениями.

Согласно закону, администрация социальной сети с численностью более 500 тысяч пользователей должна самостоятельно блокировать запрещенный контент и нецензурную речь. За исполнением обязательств группы следит Роскомнадзор.

"Нарушителей ожидает суровое наказание. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностные лица – от 400 до 800 тысяч, юридические лица – от 3 до 8 миллионов рублей", – отметил юрист, уточнив, что новый закон не отменяет действия старых.

Ранее общественное движение "За жизнь!" направило Владимиру Путину обращение с инициативой ввести наказание за публикацию в интернете постов, унижающих и высмеивающих традиционные ценности. По мнению авторов идеи, возраст пользователей смартфонов снижается с каждым годом, из-за чего детская психика все чаще подвергается пагубному воздействию через интернет.

Авторы предложения полагают, что для достижения необходимого эффекта необходимо введение как минимум трехступенчатой ответственности за публикацию в соцсетях и интернете в целом вредной информации.

