Матвиенко назвала блокировку соцсетей в России нереалистичной

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдет на блокировку социальных сетей на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению спикера Совфеда, данная процедура нереалистична, а потому бессмысленна.

"Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее", – подчеркнула Матвиенко.

При этом сенатор отметила, что в РФ изучают опыт работы с социальными сетями в Китае, Турции и Австралии. Матвиенко добавила, что действия интернет-гигантов зачастую вызывают опасения.

Ранее председатель Совета Федерации признала необходимость жестких мер в отношении технологических компаний, которые отказываются следовать требованиям Роскомнадзора и российским законам. Кроме того, считает спикер, организации должны платить налоги в бюджет РФ.

