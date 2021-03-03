В TikTok заявили, что оперативно блокируют контент с призывами к суициду

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Фото: depositphotos/Daniel.Constante
Мобильное приложение для коротких видео TikTok после жалоб заявило, что не допускает к публикации контент, пропагандирующий суицид, сообщает РИА Новости.
Накануне власти Москвы разослали в родительские чаты предупреждения об опасной для детей акции в приложении. Авторы роликов призывали пользователей совершить массовое самоубийство 3 марта.
Волну призывов к суициду выявил Роскомнадзор и оперативно заблокировал соответствующий контент.
После многочисленных жалоб в службу поддержки приложения в TikTok отметили, что платформа всегда блокирует материалы, нарушившие правила сообщества.
"Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие хештеги для того, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах", – рассказали в пресс-службе соцсети.
Там назвали безопасность пользователей абсолютным приоритетом. Администрация также призвала свою аудиторию отправлять жалобы на любой неприемлемый и запрещенный контент.
Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского законодательства. Соцсеть отказалась удалять информацию о способах совершения самоубийств и призывы к их совершению, способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.
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